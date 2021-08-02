استقبلت إندونيسيا 5ر3 مليون جرعة من لقاح موديرنا الذي تبرعت به الولايات المتحدة من خلال مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات، ووصلت الشحنة الليلة الماضية إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي، بضواحي العاصمة جاكرتا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وفقا لوكالة أنباء "أنتارا نيوز"، "إن الولايات المتحدة قدمت دعما إضافيا لمشاركة جرعات اللقاح الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس يصل إلى 5ر3 مليون جرعة وصلت إلى إندونيسيا".

وأوضحت الوزيرة أنه بوصول الشحنة الجديدة، يبلغ العدد الإجمالي لجرعات لقاح موديرنا الذي تلقته إندونيسيا 8 ملايين و160 جرعة جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تلقت لقاح موديرنا الذي تبرعت به الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس بعد مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، معربة عن امتنانها للولايات المتحدة للمساعدة التي تحتاجها إندونيسيا بشدة للتعامل مع فيروس كورونا.