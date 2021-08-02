تأهل الأرجنتين والهند إلى المربع الذهبي لهوكي السيدات في أولمبياد طوكيو

صعدت الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي لهوكي السيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على ألمانيا 3 / صفر اليوم الاثنين في دور الثمانية، لتواصل بذلك تقدمها نحو إحراز أول ذهبية أولمبية في هوكي الميدان للسيدات.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني أوجوستينا ألبرتاريو وماريا خوسيه جراناتو وفالنتينا رابوسو، ليحقق الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية في دورتي 2000 و2012 الأولمبيتين والمتوج بطلا للعالم سابقا، انتصارا مستحقا.

كذلك تأهل المنتخب الهندي إلى المربع الذهبي بعدما تغلب 1/صفر على نظيره الأسترالي، الفائز بثلاث ذهبيات من قبل، وقد سجلت جورجيت كور هدف الهند الوحيد في المباراة، ليصل الفريق إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى قبل 41 عاما في موسكو.

وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء هولندا مع نيوزيلندا وبريطانيا المتوجة بالذهبية في أولمبياد ريو 2016 مع إسبانيا.