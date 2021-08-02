محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ رصف طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق / منيا القمح، لمسافة 1.6 كيلو متر، بتكلفة 3 مليون جنيه؛ وذلك بعد أن جرى الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء ووضع طبقة الأساس تمهيداً لأعمال الرصف ورفع الكفاءة بوضع طبقة اسفلت بسمك 6 سنتيمتر طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الاثنين، أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة تيسيراً على المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة في أوقات الذروة.

شدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، لمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

وأضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف 15 كيلو متر، كمرحلة أولى، بطريق 39 مشتول السوق / منيا القمح والممتد من منيا القمح وصولاً كوبري الصحافة بمشتول السوق بطول 27 كيلو مترا، وكذلك الانتهاء من رصف مسافة 6 كيلو مترات، بخطة رصف العام الماضي وجرى إدراج المسافة المتبقية بطول 6 كيلو متر، بخطة رصف العام المالي الحالي.