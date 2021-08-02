قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بزيارة مقر منطقة شرق الدلتا ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة للأمن الوطنى بالمنصورة، لتقديم التهنئة للواء احمد فاروق القرن مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء أحمد سمير مدير الأمن الوطنى، بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة التي أصدرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وثمن المحافظ دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ونشر الأمان ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في ربوع مصر، فضلاً عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة فى التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد مختار على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا إننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة الدقهلية.