مؤسسات سياحية لبنانية تعلن الإقفال في ذكرى انفجار المرفأ

أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي و(الحلويات) اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، إقفال المؤسسات السياحية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس، تضامنا مع ضحايا الانفجار وعائلاتهم.



وقالت النقابة في بيانها :"تزامنا مع ذكرى الفاجعة الأليمة لانفجار المرفأ، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم، وترسيخا لتضامننا الكامل مع المؤسسات السياحية التي خسرت ضحايا من عمالها وروادها بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة، توصي النقابة بإقفال المؤسسات السياحية عطفا على إعلان يوم الحداد الوطني في يوم الأربعاء 4 أغسطس".



وأضاف البيان: "نأمل أن تتحقق العدالة في القريب العاجل ومحاسبة كل المتورطين بهذه الجريمة التي لا تغتفر".



وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت مذكرة يوم الأربعاء الماضي قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ.



وكان انفجار هائل هز المرفأ في الرابع من أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة به، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. ولم تحرز التحقيقات أي تقدم حتى الآن.