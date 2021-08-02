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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، الذي تصدره مؤسسة "كايشين"، إلى 3ر50 نقطة الشهر الماضي مقابل 3ر51 نقطة خلال الشهر السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان تجدد تراجع إجمالي الأعمال الجديدة لقطاع التصنبع في شهر يوليو الماضي أبرز عوامل تراجع المؤشر الرئيسي. ورغم أن التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة كان طفيفا، كان ذلك التراجع الأول للمبيعات منذ 14 شهرا.

وأشارت بعض الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الجملة حد من طلب العملاء.

وفي نفس الوقت، زادت طلبات التصدير بنسبة بسيطة على خلفية استمرار تضرر المبيعات الخارجية من جائحة فيروس كورونا المستجد. كما استمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في قطاع التصنيع للشهر الثالث على التوالي.