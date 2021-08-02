مجلس الشيوخ يقترب من إقرار حزمة البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار

انتهى بشكل كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يتفاوضون على حزمة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، من صياغة نص قانونهم اليوم الأحد، ما ينقل المجلس خطوة حاسمة نحو الاقتراب أكثر من إمكانية تمريره هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس تشاك شومر قوله إن المجلس سيكون جاهزا للتصويت على مشروع القانون الذي توصل إليه الحزبان "في غضون أيام".

كانت المجموعة المؤلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري التي تتولى التفاوض بشأن الخطة، تراجع بدقة مشروع القانون المؤلف من 2701 صفحة بعد ظهر اليوم الأحد وتجري تعديلات طفيفة.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، وهو أحد أعضاء مجموعة التفاوض إنه "لم تكن هناك خلافات بين الحزبين. كانت مجرد مراجعة وتصحيح".