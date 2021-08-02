الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن يريد استمرار التناغم بين العلامات التجارية

قال رئيس مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، هيربرت ديس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا توجد خطط لإعادة هيكلة جوهرية للعلامات التجارية التابعة للمجموعة، وأوضح أن الشركة تسعى إلى استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون، والحد من التداخل.

وأضاف ديس أنه لا يزال من المهم بالنسبة لأكبر شركة لإنتاج السيارات في أوروبا استغلال مزايا التكلفة التي تنجم عن دعم الجوانب الممتدة لعمليات الشركة.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أشار ديس إلى البرمجيات المشتركة على وجه التحديد، وقال:"بالنظر إلى علامة تجارية بحجم مجموعة فولكس فاجن، وسيات، وسكودا، وفولكس فاجن للمركبات التجارية، نحن نبحث أيضًا عن أوجه التناغم بشكل أساسي في منصات التكنولوجيا".

وقامت مجموعة فولكس فاجن، ومقرها فولفسبورج - والتي تضم أيضًا علامات تجارية متميزة مثل أودي وبورشه وبوجاتي ولامبورجيني- بالاستحواذ على شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في الوقت الذي تحاول فيه مواكبة التحول الرقمي في الصناعة.

وحتى الأن عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجية الجديدة، وقال ديس: "لا يزال هناك عدد قليل من الموضوعات التي نريد إتقانها بأنفسنا"، حيث إن ذلك غالبًا ما يكون له مفهوم لوجستي أفضل فيما يتعلق بتطوير السلسلة والإنتاج لتوليد الخبرة داخل المؤسسة.

وعن الإعلان الأخير بشأن مشروع مشترك بين بورشه وشركة ريماك الكرواتية لتصنيع السيارات الكهربائية، والذي يشمل العلامة بوجاتي: "من دواعي سروري الشديد أن بورشه تتولى مسؤولية بوجاتي".

وستحتفظ فولكس فاكن بحصتها في بوجاتي من خلال بورشه التابعة للعملاق الألماني، والتي تمتلك بدورها حصة في ريماك.

وقال إن أزمة توفير الرقائق الإلكترونية أظهرت أيضًا حاجة لمزيد من الاتفاق بشأن المواعيد النهائية للتطوير والتسليم.

وأضاف : "إن جزءا من الوضع الذي نمر به الأن يرتبط بحقيقة أننا لم نلتفت بشكل كاف لمصنعي أشباه الموصلات".