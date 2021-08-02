مسئولون: الولايات المتحدة تمنح تأشيرات دخول للأفغان الذين عملوا بمنظمات غير حكومية

صرح مسؤولون أمريكيون في وزارة الخارجية بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للإعلان عن برنامجها الجديد لإعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع المشاريع التي تمولها الولايات المتحدة ووسائل الإعلام، فضلا عن الكيانات الأمريكية غير الحكومية في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن الولايات المتحدة تدير حاليا برنامجها الشهير - تأشيرة الهجرة الخاصة - والذي يمنح تأشيرات لأولئك الذين عملوا بشكل مباشر مع حكومة الولايات المتحدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق، كتب تحالف من 24 وسيلة إعلامية مقرها الولايات المتحدة رسائل منفصلة إلى الرئيس جو بايدن، وطالب مجلس النواب بما يصل إلى ألف تأشيرة إضافية للصحفيين الأفغان الذين عملوا مع وسائل الإعلام الأمريكية خلال الـ20 سنة الماضية.

وفي إطار برنامج "الأولوية الأفغانية 2" الجديد الذي من المقرر أن ينطلق اليوم، سيطلب إحالة المتقدمين إلى جانب الوكالات الأمريكية أو كبار المسؤولين الأمريكيين أو وسائل الإعلام أو الهيئات غير الحكومية.