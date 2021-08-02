أرامكو السعودية تنفي الدخول في أنشطة لتعدين البيتكوين

نفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، التقارير التي جرى تداولها مؤخرا وتزعم أن الشركة ستدخل في أنشطة لتعدين البيتكوين.

وأكدت أرامكو، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني: "قطعا، الادعاءات التي تزعم أننا نخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، لا صحة لها جملة وتفصيلا".

وتعدّ شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من جهة القيمة السوقية.

يذكر أن عملة البيتكوين قد تراجعت اليوم إلى ما دون 40 ألف دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض.