أحداث مأساوية متتالية ومتكررة يعيشها لبنان، خاصة باندلاع حرائق الغابات، التي تستمر منذ عدة أيام، وأدت لخسارة في الأرواح والأملاك، والتي جاءت تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وفي وقت تتجدد فيه الاحتجاجات في أماكن متفرقة من البلاد، اعتراضا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلد العربي، الذي يشهد كوارث متتالية.

وامتدت حرائق غابات لبنان إلى الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وأثرت بالفعل على مساحات شاسعة من الغابات في الشمال الجبلي، فيما يواصل رجال الإطفاء مواجهته، وسط نقص شديد في المعدات، أدى لاحتراق مركز للجيش اللبناني وانفجار واحتراق مستودعات للذخيرة.

وأسفرت الحرائق، التي تستمر بشكل متواصل منذ 4 أيام، إلى خسارة ما يقرب من 2 مليون متر مربع من غابات الصنوبر والسنديان، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إجلاء وتقديم العلاج لعشرات المواطنين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل البحث، تصدر هاشتاج "#لبنان_يحترق" تريند موقع تويتر، وانتشرت المشاهد المصورة من قلب الأحداث، التي ترصد حجم الكارثة بطريقة موسعة، أثارت تعاطف العالم العربي مع البلد الذي يشهد أزمات متتالية، وأثارت تكهنات حول أزمة جديدة تتسبب فيها حرائق الغابات الجديدة.

وهاجم العديد من المشاهير، الحكومة اللبنانية، بشأن تعاملها مع الأزمة المتكررة، وفي ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد، حيث خرجت المطربة اللبنانية إليسا، معلقة على تجدد اشتعال الغابات بلبنان الشقيق للمرة الثانية على التوالي.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها موجهة للمسؤولين في لبنان: "سلطة مجرمة فاسدة، عم تتفرج ع الحرائق متل ما تفرجت ع نيترات الأمونيوم! يعني كل لبناني رح يرجع ينتخب نفس هالطبقة بيكون مجرم بحق بلده وبحق شعبه".

سلطة مجرمة فاسدة عم تتفرج عا الحرائق متل ما تفرجت عا نيترات الامونيوم !!!يعني كل لبناني رح يرجع ينتخب نفس هل الطبقة بكون مجرم بحق بلدو و بحق شعبو!!! — Elissa (@elissakh) July 29, 2021

وعلق المخرج والكاتب اللبناني، ناصر فقيه، عبر حسابه: "صحيح إنه الحرائق سببها الطبيعة والطقس، بس لو عنّا دولة فعّالة، ولو شباب الإطفائية والدفاع المدني عندُن أبسط المعدات والدعم اللوجيستي، ما كان هالقد كبير الضرر. مرّة جديدة لبنان عم يدفع ثمن فشل الطبقة الحاكمة".

صحيح انو الحرايق سببها الطبيعة والطقس بس لو عنّا دولة فعّالة ولو شباب الاطفائية والدفاع المدني عندُن ابسط المعدات والدعم اللوجيستي ما كان هلقد كبير الضرر. مرّة جديدة لبنان عم يدفع ثمن فشل الطبقة الحاكمة #لبنان_يحترق — Nasser Fakih (@fakihn) July 30, 2021

وغردت الإعلامية والمذيعة نيكول الحجل، قائلة: "دولة فاشلة وفاسدة، ما عم تترك شي ما عم تقضي عليه. بالمناسبة، وين صار التحقيق اللي فتحوا رئيس الجمهورية عام 2019، بالأسباب التي أدت إلى توقف طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق (سيكورسكي) عن العمل وتحديد المسؤوليات؟".

دولة فاشلة وفاسدة ما عم تترك شي ما عم تقضي علي.

بالمناسبة، وين صار التحقيق اللي فتحوا رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩ بالأسباب التي أدت إلى توقف طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق "سيكورسكي" عن العمل وتحديد المسؤوليات؟#لبنان_يحترق pic.twitter.com/4Ui6gnMa1z — NicoleHajal (@NicoleHajal) July 30, 2021

فيما تفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع الأزمة، التي تهدد اللبنانيين، فخرجت المطربة هيفاء وهبي، ونشرت فيديو للحرائق المندلعة في القرى اللبنانية، وعلقت: "يا رب الطف بلبنان وشعبه".

ونشرت الفنانة سيرين عبدالنور، صورا للحرائق على حسابها بموقع تويتر، وأرفقته بتعليق، قائلة: "يا رب قلي بس شو عملنا؟".

أما الممثل اللبناني يوسف الخال، كتب عبر حسابه، مستنكرا الأزمات والأحداث المتتالية في بلاده، قائلا: "شو هاللعنة والنحس اللي صايبين لبنان؟ غريب. شو الهدف من الحياة فيه إذا هيك خِلِق وهيك صار وهيك رح يضلّ؟".

شو هاللعنة و النحس اللي صايبين لبنان؟..غريب. شو الهدف من الحياة فيه إذا هيك خِلِق و هيك صار و هيك رح يضلّ؟#القبيات #القبيات_تحترق #انقذوا_القبيات #لبنان#y_y_k — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) July 28, 2021

وعلقت مايا دياب، قائلة: "النيران بين المنازل، ساعدوا الناس للإخلاء ويارب يقدروا يخمدوا الحريق بلا ما نخسر حدا، كل يوم قلبنا وبلدنا عم يحترقوا أكتر وأكتر".

النيران بين المنازل ،ساعدوا الناس للإخلاء ويا رب يقدروا يخمدوا الحريق بلا ما نخسر حدا،كل يوم قلبنا وبلدنا عم يحترقوا اكتر واكتر #انقذوا_القبيات — Maya Diab (@mayadiab) July 28, 2021

وكان اللبنانيون نشروا صورا للأماكن التي طالها الحريق، لرصد المفارقات قبل وبعد اندلاع الحرائق، والأضرار التي وقعت بالمناطق، ونشر العديد من سكان الأماكن المتضررة مقاطع مصورة وصورا للغابات المحترقة وأشجار سوداء وحرائق على قمم الجبال مع اقتراب الحريق من قرية القبيات.

وظهرت منشورات هجومية وأخرى لاستغاثات وصرخات المواطنين في المناطق المتضررة على مستوى واسع، وناشد الأهالى، الدفاع المدنى والجيش اللبنانى، إرسال طوافات لإخماد الحرائق التى وصلت إلى المبانى السكنية بفعل قوة الحريق.

أنقذوا حريق #أكروم من لبنان، وأنقذوا #لبنان_يحترق من جبل بعبدا. — محمود محمد الزعبي. (@R236AWroCHb7Fey) July 30, 2021

انفجار 4 آب وصل دخانه إلى السماء السابعة، ولم يدخل من نوافذ قصورهم.

حرائق عكار تلتهم آخر ما بقي من أوراق التوت لهذا العهد المشؤوم.

أنقذوا الوطن من هذه العصابة من أجل أطفالنا.#لبنان_يحترق #عكار#عهد_الذل pic.twitter.com/j38lVZCQG0 — Blue Bird (@BlueBir00526844) July 30, 2021

الحرائق مستمرة. والحياة في قصور اهل السلطة تجري بشكل هادىء وسلس. وكأن ما يحصل في #عكار في كوكب اخر!. #لبنان_يحترق لكن من يتحكمون بالبلد يتطاحنون على المناصب والحقائب ويتبارزون بالشعارات. العار خجل من تصرفاتكم. #اكروم #القبيات .. الاضرار هائلة ومخيفة..⚠️👇

pic.twitter.com/2zVV170JeA — Salman Andary (@salmanonline) July 30, 2021

خراطيم المياه لدى الدولة لا تصلح لإطفاء حرائق القبيات، بل لقمع المتظاهرين فقط،يا عيب الشوم. #لبنان_يحترق — Nasir Jomblat (@NJomblat) July 30, 2021

ومع امتداد الحرائق بسرعة كبيرة لتقترب من الأماكن السكنية، خرج السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة، وخرج الأهالي من منازلهم خوفا من وصول النيران إليها بعدما غطى الدخان والنار السماء وقضى على مئات الهكتارات من الأشجار.

فيما يعمل الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق، بعد إجلاء الصليب الأحمر، للمواطنين، الذين حاصرتهم النيران في المباني المجاورة وعمل على إسعافهم.