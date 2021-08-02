تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى بالغربية، اليوم الإثنين، من انتشال 3 أشخاص غرقوا في مياه دهتوره بمركز زفتى، عقب انقلاب قارب صيد جراء اصطدامه بجدار قناطر قرية دهتوره.



وتلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة في واقعة انقلاب مركب صيد بنطاق قناطر دهتوره بدائرة المركز.



وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال ضحايا الحادث وخصصت سيارتين إسعاف لنقل المصابين.



وتبين من التحريات، أن سبب الحادث اصطدام قارب صيد بالجدار كان متجها بخط ملاحي واصل بين قريتي "حانوت- دهتوره"، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.