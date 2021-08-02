تايبيه وتايبيه الجديدة تسمحان بتناول الطعام في المطاعم اعتبارا من الغد

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تسمح كل من العاصمة التايوانية تايبيه ومدينة تايبيه الجديدة، بتناول الطعام في المطاعم اعتبارا من الغد 3 أغسطس، في تخفيف للقيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

ويأتي ذلك نظرا لانخفاض أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وفقا لما قاله عمدة مدينة تايبيه الجديدة هو يو-إيه في إحاطة عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الإحاطة أنه سوف تكون هناك حاجة لإجراءات مثل المقاعد المتباعدة أو الحواجز بين الطاولات.

وسوف تحظر الحكومة تناول الطعام داخل المطاعم مرة أخرى بمجرد تفاقم حالة الوباء محليا، بما في ذلك تسجيل حالات من سلالة دلتا منقولة محليا.