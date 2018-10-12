قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الأوكازيون الصيفي الذي ينطلق غدًا الاثنين ويستمر لمدة شهر، تصل نسبة التخفيضات به إلى 60%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن كل محل قد يشارك بكامل بضاعته أو نسبة منها وفقًا لما يقررها طبقًا لنسب التخفيضات التي يقدمها، موضحًا أن دور الوزارة يتمثل في التأكّد من وجود تخفيضات حقيقية من خلال فواتير المحل، وتوضيح السعر قبل وبعد الأوكازيون.

وأفاد بأن الوزارة تنفذ حملات مستمرة خلال فعاليات الأوكازيون للتأكد من تقديم التخفيضات بشكل حقيقي، محذرًا من أي مخالفات في هذا الإطار تُتخَذ بشأنها إجراءات صارمة، إذ تتم تحرير قضية أمن الدولة طوارئ.

وشدد على أنه لا يوجد أي سبيل للتحايل من قِبل أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من مصلحة التاجر البيع بشكل كبير للتخلص من البضائع التي تشغل

وأشار إلى أن الوزارة تتأكّد أيضًا من أن السلع المعروضة مُطابقة للمواصفات وذات جودة عالية، وأنها نفس السلع التي كانت موجودة بالفعل قبل الأوكازيون، مع التشديد على عدم عرض أي سلع تحتوي على عيوب.

يُذكر أن الوزير الدكتور علي المصيلحي، وجّه بشن حملات تفتيشية ورقابية تجوب الشوارع في مختلف المحافظات بالتعاون مع مديريات التموين وفروع جهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من التزام المحال بالتخفيضات المعلنة مقارنة بأسعار السلع قبل التخفيض.