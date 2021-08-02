الخارجية الروسية: منفتحون على الاقتراحات حول مشروع اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، أن بلاده منفتحة على التعليقات والاقتراحات بشأن مسودة اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية من جميع الأطراف المعنية.

وقال كروتسكيخ، في مقال اليوم الاثنين، في مجلة "الحياة الدولية" لسان حال وزارة الخارجية الروسية: "مع مراعاة تفاصيل الموضوع والاختلاف في النهج، فإن روسيا مستعدة لتلقي التعليقات والاقتراحات بشأن اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية من جميع الأطراف المهتمة من أجل العمل معا لتأسيس أداة فعالة تعكس الواقع الحالي لمكافحة جرائم المعلومات".

وأضاف: "لقد زاد في السنوات الأخيرة الضرر الناجم عن الجرائم الإلكترونية بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أكد في عام 2018 إلى أن الضرر السنوي الناجم عن الجرائم الإلكترونية يبلغ 1.5 تريليون دولار أميركي.

وتابع الدبلوماسي الروسي، أن "هذا الرقم وصل في عام 2021 إلى 6 تريليون دولار"، موضحا أن خصوصية جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أنها تُرتكب عن بُعد وغالبا من أراضي دول أخرى ولا توجد دولة في العالم قادرة على محاربتها بمفردها.

وأكد في مقاله أن الغالبية العظمى من أنشطة مجرمي الإنترنت لا تزال مقتصرة على المكاسب المالية، لافتا إلى أن وباء كورونا أعطى دفعة جديدة لهذا النوع من النشاط الإجرامي.

وكانت النيابة العامة الروسية أعلنت في 27 يوليو الماضي أنها قدمت للجنة الخاصة في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن المشروع يأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.