حماس تعلن رسميا انتخاب هنية رئيسا لها والعاروري نائبا لدورة ثانية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، رسميا، انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي، وصالح العاروري نائبا لدورة ثانية.

وأصدرت الحركة بيانا للجنة الانتخابات المركزية بها تؤكد فيه انتهاء مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في جميع الأقاليم، بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي برئاسة هنية ونائبه العاروري.

وذكرت حماس أن انتخاباتها الداخلية شارك فيها "عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح المقرة في الحركة"، في "إنجاز شوري ديمقراطي كبير".

ولم تدل الحركة بمزيد من التفاصيل بشأن تركيبة المكتب السياسي.

وكان مصدر في حماس أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية بما يمثل آخر مراحل الانتخابات الداخلية التي بدأت في شباط/فبراير الماضي.

وأوضح المصدر أن هنية الذي جرى انتخابه لأول مرة رئيسا للمكتب السياسي لحماس منتصف عام 2017 سيشغل المنصب لدورة ثانية حتى عام 2025.

وكان هنية، الذي يقيم منذ نحو عامين في قطر، خلف خالد مشعل الذي لم يتمكن من الترشح في حينه، بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

ويعد هنية أحد أبرز قادة حماس في قطاع غزة، وكان تصدر قائمتها للانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2006 وحققت فيها الحركة فوزا مفاجئا، كما ترأس أول حكومة تشكلها الحركة بعد الانتخابات.

وخلال الأشهر الماضية انتخبت حماس يحيى السنوار رئيسا لها في قطاع غزة وصالح العاروري رئيسا في الضفة الغربية، فيما عاد مشعل لترأس الحركة خارج الأراضي الفلسطينية.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وخاضت أربع مواجهات عسكرية واسعة النطاق منذ ذلك الوقت مع إسرائيل، كان آخرها في أيار/مايو الماضي.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع به، وهو ما أثر بشدة على حياة زهاء مليوني نسمة يقطنون القطاع، وشكل تحديا رئيسيا لشعبية حماس طوال السنوات الماضية.