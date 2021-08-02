فوز أمريكا واليابان في منافسات كرة السلة للسيدات بأولمبياد طوكيو

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تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على منتخب فرنسا 93 / 82، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمنافسات كرة السلة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتقدم المنتخب الفرنسي 22 / 19 في الربع الأول، قبل أن يفوز المنتخب الأمريكي بالربع الثاني بنتيجة 31 / 22.

وفي الربع الثالث عاد المنتخب الفرنسي للتقدم بنتيجة 23 / 21، قبل أن يفوز المنتخب الأمريكي بالربع الرابع والأخير بنتيجة 22 / 15.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق المنتخب الياباني فوزا كبيرا على نظيره النيجيري 102 / 83.

وفاز المنتخب الياباني بالربع الأول والثاني والثالث بواقع 30 / 22 و21 / 16 و33/ 19، قبل أن يحقق المنتخب النيجيري الفوز في الربع الرابع والأخير بنتيجة 26 / 18.