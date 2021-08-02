ليبيا: إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الإثنين، إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشارت الرئاسة، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن "الزورق (أوباري) التابع لحرس السواحل الليبية تحرك فور تلقيه نداء استغاثة أمس الأحد بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)".

ونوهت الرئاسة إلى "إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) ونقلهم جميعًا" إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن سواحل ليبيا وتونس، يركب المهاجرون القوارب بشكل متكرر للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط. ويعد الطريق خطيرا وغالبا ما تتعرض المراكب المكتظة في البحر للخطر.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة ، لقي 930 مهاجرا حتفهم في وسط البحر المتوسط ​​هذا العام.

وتنتقد منظمات الإنقاذ الخاصة اعتراض خفر السواحل للمهاجرين بشكل متكرر وإعادتهم إلى ليبيا، على سبيل المثال، حيث يتعرضون للتهديد بالعنف.





