ليبيا: إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الإثنين، إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشارت الرئاسة، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن "الزورق (أوباري) التابع لحرس السواحل الليبية تحرك فور تلقيه نداء استغاثة أمس الأحد بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)".
ونوهت الرئاسة إلى "إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) ونقلهم جميعًا" إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن سواحل ليبيا وتونس، يركب المهاجرون القوارب بشكل متكرر للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط. ويعد الطريق خطيرا وغالبا ما تتعرض المراكب المكتظة في البحر للخطر.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة ، لقي 930 مهاجرا حتفهم في وسط البحر المتوسط هذا العام.
وتنتقد منظمات الإنقاذ الخاصة اعتراض خفر السواحل للمهاجرين بشكل متكرر وإعادتهم إلى ليبيا، على سبيل المثال، حيث يتعرضون للتهديد بالعنف.