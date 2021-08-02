مدرب سموحة: تكافؤ الفرص مفقود في الدوري المصري

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن فكرة تكافؤ الفرص غير موجود بالدوري الممتاز.

وأوضح أنه فيما يخص جدول المباريات واختيارات الملاعب لا تحقق العدالة بشكل متكافئ لكافة الأندية.

وتابع: "كان لدينا مباراة بيراميدز في كأس مصر، تأجلت بشكل مفاجئ وتم وضع مباراة أخرى أمام إنبي بالدوري".

وواصل: "هذه الفراغات الكبيرة في جدول الدوري ليست موجودة في أي مكان بالعالم، لكننا اعتدنا عليها".

وأضاف سامي: "الدوري المصري ضعيف.. لأنه غير منتظم وهذا لا يعكس أي قوة على الإطلاق.. بعد التوقف الحالي ستختلف المستويات بشكل كبير للأندية ومن كان أقوى من قبل سيظهر بشكل ضعيف".

وأكد مدرب سموحة أنه كان لابد من استئناف الدوري خلال فترة الأولمبياد، حيث تحدث قائلاً: "لو أن اتحاد الكرة صاحب قرار قوي لكنا أنهينا الدوري من فترة.. كان يجب أن يلتزم الجميع بخوض المباريات.. لو أنا افتقدت 3 أو 4 عناصر في سموحة لصالح المنتخب الاولمبي كنت سأوافق على اللعب بدونهم".

وأضاف: "الأهلي والزمالك خسرا من قبل في الدوري بصفوف مكتملة، وقائمة كل منهما 35 لاعب وبالتالي لدى كل منهما البدائل".