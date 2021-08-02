تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن البيان الصادر عم الإدارة والاجتماع الذي عقد عصر اليوم الأحد وصدر عنه عدة قرارات أبرزها التقدم بشكوى ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وكذلك بلاغ للنائب العام بسبب احتفال مسيء من جانب بعض جماهير الفريق الأحمر، تعرض لشيكابالا قائد الأبيض.

لبيب تحدث لقناة الزمالك عن كواليس القرارات مؤكدا أن الإدارة الحالية منذ قدومها تنتهي أسلوبا واضحا يعتمد على مد يد العون لجميع الأندية وليس ناد بعينه وكذا كافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أن الزمالك يرفع شعار دائم وهو أن يعنى كل فرد بشؤون ناديه ويسعى لتنميته، وفي الوقت نفسه لا يبادر الزمالك بالتعرض للمنافسين بأي شكل.

وشدد على أن الإدارة في اي اجراء تتخذه يكون هدفها الحفاظ على حقوق النادي.