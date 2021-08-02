وقّعت الكاتبة منى الشيمي عقد نشر كتاب الأطفال الجديد "عش جديد" مع أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، وذلك اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

واحتفت الشيمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتعاون مع دار الشروق لنشر كتابها للأطفال وكتبت: "توقيع عقد نشر رواية عش جديد اليوم مع دار الشروق".

منى الشيمي كاتبة مصرية من مواليد عام 1968، ولدت بمحافظة قنا، تخرخت من كلية آثار مصرية في جامعة القاهرة عام 1990، وتعمل معلمة تاريخ، وتكتب قصص وروايات، ونشرت العديد من المقالات والقصص في العديد من المجلات والصحف المصرية والعربية مثل جريدة "الوطن" و"أخبار الأدب" ولها سلسلة مقالات في مجلة "العربي" الكويتية، كما أنها فازت بالعديد من الجوائز العربية.

صدرت أول رواية لها تحت عنوان “لون هارب من قوس قزح” عام 2003م، ثم رواية "الأراولا"، عام 2006، ورواية "الكفة الراجحة"، عام 2009، ورواية "بحجم حبة عنب" عام 2014، ورواية "وطن الجيب الخلفي"، والتي تناولت خلالها قضيتي الهوية وتهويد التاريخ.

صدر لها كذلك رواية للأطفال بعنوان "المانجو المسحورة"، عام 2014. ورواية لليافعين باسم "الأشجار تعود للرقص"، عام 2014، ثم طرحت مجموعتها القصصية "وإذا انهمر الضوء، عام 2009، والمجموعة القصصية "من خرم إبرة" عام 2009، و" رشح الحنين"وصُدرت عن مؤسسة سندباد للنشر بالقاهرة في أغسطس عام 2010، والمجموعة القصصية"صليل الأساور"، عام 2014، ثم أحدث مؤلفاتها الأدبية بالاشتراك مع زوجها الكاتب أسامة الرحيمي بعنوان، "رسائل بنت الشيمى وابن الرحيمى" 2020.