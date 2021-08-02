اللجنة الأولمبية الدولية: العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا في أمن وسلامة

ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين أن العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا "في أمن وسلامة"، وذلك بعد مزاعم بتعرضها لمحاولة اختطاف.



وادعت المعارضة في بيلاروس أمس الأحد أن سلطات البلاد حاولت اختطاف تيمانوفسكايا، وإجبارها على الرحيل عن أولمبياد طوكيو والعودة لوطنها.



وقال مارك أدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، أن تيمانوفسكايا قضت الليلة في فندق بمطار طوكيو هانيدا الدولي، "في بيئة آمنة".



وأصبحت تيمانوفسكايا الآن في أيدي السلطات وقد طلبت اللجنة الأولمبية الدولية، من اللجنة الأولمبية البيلاروسية تقديم خطاب مكتوب بشأن هذه القضية.



وقال أدامز إن ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية تحدثوا إلى تيمانوفسكايا الليلة، حيث أكدت لهم أنها تشعر تشعر بالأمان.



وأضاف أن ممثلي اللجنة قرروا التحدث معها مجددا اليوم الاثنين للوقوف على الخطوات المقبلة التي ترغب في اتخاذها، وتقديم الدعم لها في هذا الشأن.



وقال أدامز إنه يبدو أن تيمانوفسكايا كانت ضمن مجموعة من مواطني بيلاروس في طريق المغادرة بشكل طبيعي، لكن الصورة لم تكن واضحة تماما.



وطبقا للقواعد المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا، يجرى إلزام الرياضيين بالرحيل عن الأولمبياد خلال 48 ساعة من انتهاء مشاركاتهم في المنافسات.