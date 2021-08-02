تموين بورسعيد يضبط كمية من الألبان ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، حملة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارة التفتيش الصيدلي؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين.

ورودت معلومات لمديرية تموين بورسعيد تفيد بوجود سيارة محملة بعبوات من اللبن الحليب ولبن البودرة منتهية الصلاحية، وعلى الفور شٌكلت حملة بقيادة محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، والمهندس خالد فهمي مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، ومحمد السعدني كبير المفتشين، وبالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والدكتور عبد المسيح والدكتورة يسرا كسبه وسرعة التحرك والتوجه إلى المكان لضبط المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من اللبن الحليب والبودرة ولبن أطفال منتهية الصلاحية، وبمناقشة قائد السيارة تبين أنها كانت سيتم إعادة استخدامها في صناعة الأيس كريم والحلويات، حيث إنها يكثر الطلب عليها خاصة في فصل الصيف، ما يشكل خطر التعرّض إلى التسمّم الغذائي من البكتيريا غير الصّحية الموجودة في الحليب الفاسد، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأثناء تنفيذ الحملة تم القبض على سيارة ربع نقل أخرى بحوزتها كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت في طريقها للتوزيع داخل المحافظة بعرض الإتجار والتربح دون وجه حق، وكذا كميات كبيرة من مستحضرات التجميل كريمات وصبغات الشعر، ما يشكل أضرارًا جسيمه على الصحة العامة والبشرة والشعر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.