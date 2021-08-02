رئيس جامعة طنطا يكلف 9 أساتذة بالقيام بأعمال رؤساء أقسام كلية الطب﻿

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قرارات بتكليف 9 أساتذة بكلية الطب في الجامعة بالقيام بأعمال رؤساء أقسام بالكلية.
وشملت القرارات تكليف الدكتور مجدي عيسى بالقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أسامة السعيد صالح شلبي بأعمال رئيس مجلس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور محمد رمضان عبد الرحيم الشنشوري بأعمال رئيس مجلس طب الأطفال، والدكتور أيمن عبد المقصود يوسف بأعمال رئيس مجلس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة أماني محمد أبو العينين بأعمال رئيس مجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.
وكلف ذكي الدكتور إيهاب فؤاد مصطفى زايد بالقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة التجميل والإصلاح، والدكتور ضياء منير عجلان بأعمال رئيس مجلس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد عبد السلام شكل بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور شريف شحاتة بأعمال رئيس مجلس قسم الجراحة العامة.