رئيس جامعة طنطا يكلف 9 أساتذة بالقيام بأعمال رؤساء أقسام كلية الطب﻿

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أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قرارات بتكليف 9 أساتذة بكلية الطب في الجامعة بالقيام بأعمال رؤساء أقسام بالكلية.

وشملت القرارات تكليف ‏الدكتور مجدي عيسى بالقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏والدكتور أسامة السعيد صالح شلبي بأعمال رئيس مجلس قسم طب وجراحة العيون، ‏والدكتور محمد رمضان عبد الرحيم الشنشوري بأعمال رئيس مجلس طب الأطفال، ‏والدكتور أيمن عبد المقصود يوسف بأعمال رئيس مجلس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة ‏أماني محمد أبو العينين بأعمال رئيس مجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وكلف ذكي الدكتور ‏إيهاب فؤاد مصطفى زايد بالقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة التجميل والإصلاح، والدكتور ‏ضياء منير عجلان بأعمال رئيس مجلس قسم النساء والتوليد، ‏والدكتور أحمد عبد السلام شكل بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، ‏والدكتور شريف شحاتة بأعمال رئيس مجلس قسم الجراحة العامة.