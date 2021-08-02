سوق الأسهم السعودي يواصل ارتفاعه ويسجل أعلى إغلاق منذ 2008

أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة عند 11157 نقطة (+90 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2008، ومواصلا صعوده للجلسة الـ11 على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليار ريال.

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى نحو 2500 نقطة وبنسبة 28.4 في المئة.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي"، الأكبر وزنا في السوق السعودي، بأكثر من 3 في المئة عند 117 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، بتداولات بلغت 5.6 مليون سهم.

وصعد سهم "بنك ساب" بنسبة 2 في المئة عند 31.20 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.50 ريال للسهم عن النصف الأول 2021.

وسجل سهما "مصرف الإنماء" و"سليمان الحبيب" أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 22.46 ريال و174 ريالًا، على التوالي.

في المقابل، أغلق سهم "الخزف السعودي" عند 61.70 ريال (-1 في المئة)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وتصدر سهما "ساكو" و"سبكيم العالمية" تراجعات اليوم بنسبة 3 في المئة.



