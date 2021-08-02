قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، إن العملة البوليمر الجديدة تقاوم الاتساخ، وتستطيع تحمل عمليات التداول، فضلًا عن أن عمرها 4 أضعاف العملة الورقية، مؤكدًا أن تزويرها صعب للغاية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن استخدام الهولوجرام في العملات بمثابة الثورة الجديدة في التأمين، قائلًا إن العالم يحجم عن استخدام الشرائط المعدنية والمغناطيسية في العملات لأن تزويرها أصبح أسهل.

وذكر أن الماكينات المستخدمة في تأمين العملات بالهولوجرام باهظة الثمن، مضيفًا أن المطبعة الجديدة المستخدمة في طباعة العملات البوليمر تضم جميع الإمكانيات المستخدمة عالميًا.

وأشار وكيل البنك المركزي إلى أن الماكينات المستخدمة في طباعة العملات الجديدة غير موجود إلا في إنجلترا وكندا وأستراليا، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ترسل عملتها إلى تلك الدول لتأمينها بالهولوجرام.

ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك تلك الماكينات في المنطقة، معلقًا: «استثمرنا استثمارات خيالية في المطبعة للطباعة داخل مصر وللمنطقة المحيطة».

وأكد أن العملات الورقية ستكون سارية بنسبة 100%، فضلًا عن أن البنك لم يطبع العملات الجديدة بعد، متوقعًا عدم تغيير تصميم فئة العشر جنيهات من عملة البوليمر؛ بسبب عدم تلقي ملاحظات بشأنها.

وقال البنك المركزي المصري إن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من البوليمر «البلاستيك» لم تعتمد بشكل نهائي ولا تزال في طور التطوير والتعديل.

وأضاف في بيان صادر له، اليوم الاثنين، أن الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من «البوليمر» فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا