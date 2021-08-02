ليفركوزن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ألاريو

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد عقد مهاجمه لوكاس الاريو والذي كان مزمعا أن ينتهي في الصيف المقبل ليستمر حتى نهاية حزيران/يونيو 2024.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني الدولي/28 عاما/ يلعب ضمن صفوف ليفركوزن منذ 2017 وقد أحرز 51 هدفا في 151 مباراة تنافسية.

ولم يكن الاريو ضمن التشكيل الأساسي للفريق طوال فترة لعبه في ليفركوزن لكنه كان بديلا لكفين فولاند في بداية انضمامه ثم لباتريك شيك في الفترة الأخيرة، ولهذا كان مرشحا للرحيل عن النادي في الصيف الحالي، لكن تمديد عقده منع رحيله في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

ومن المرجح أن يتضمن عقد الاريو بندا للتخارج.

من جانبه، قال المدير الرياضي لليفركوزن رودي فولر:" بطبيعة الحال كنا نعرف من قبل مدى القيمة التي يمثلها لوكاس لباير، غير أن فترة لعبه الجيدة مؤخرا أثارت اهتمام أندية أخرى به، ولهذا نحن سعداء للغاية بأننا تمكنا من تمديد العقد".

وكان الاريو انتقل إلى ليفركوزن في صفقة بلغت قيمتها 24 مليون يورو، وقد قدم أداء مقنعا في الموسم الماضي ولاسيما في الدور الأول عندما أحرز سبعة أهداف في أول سبع مباريات في الدوري الألماني.