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وزير خارجية تونس يحذر من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 2:48 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 2:48 م

حذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لتونس.

وقال الجرندي، خلال تسلم منحة صينية عبارة عن 400 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد: "نستقبل اليوم 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، ونود بهذه المناسبة أن نشكر جمهورية الصين الشعبية على هذا المد التضامني الذي يضاف إلى المجهود الوطني في مجابهة الوباء كورونا".

وأضاف: أن "هذه الإمدادات التي تتمثل كذلك في الحصول على العديد من التجهيزات واللقاحات من العديد من الدول الشقيقة والصديقة، يبين مدى الاحترام الذي تحظى به تونس بين الأمم وشركائها وأصدقائها ومن قبل المنظمات الدولية المختصة، والتي هبّت جميعها لمساعدة بلادنا في مجابهة هذه الجائحة".

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس قد أعلن أن متحور دلتا هو السبب في انتشار فيروس كورونا في تونس، حيث ينتشر بنسبة 90%، مشيرا إلى أن غرف الطوارئ قد أنهكت ووحدات العناية المركزة وصلت نسبة الإشغال بها إلى 95%، محذرا من أن تونس تواجه عجزا في الأكسجين، وتعتمد على اللقاح من التبرعات وشحنات "كوفاكس".

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