ثقافة الشرقية تحتفل باليوم العالمي للشباب

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، اهتمامًا بالغاً بقضايا الشباب، والعمل على توجيهم إلى أفضل السبل لتحقيق مشاركة فعالة في بناء المجتمع وتطويره.

يأتي ذلك من خلال عقد محاضرات بمواقع فرع ثقافة الشرقية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث عقد بيت ثقافة أبو حماد محاضرة عن

"اليوم العالمي للشباب وتنمية مهاراتهم"، تحدث فيها اللواء إبراهيم السيد عن مهارات الشباب من أجل الاستدامة والابتكار، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للشباب إلى زيادة الوعي بأهمية تطوير مهارات الشباب.

وأضاف السيد أن مشاركة الشباب النشطة في جهود التنمية المستدامة ضرورة لا بد منها؛ لتحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة، وأن مشاركة الشباب هي وسيلة لتفادي أسوأ التهديدات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، بما في ذلك آثار تغير المناخ والبطالة والفقر وغياب المساواة بين الجنسين، والصراعات، والهجرة، كما يواجه الشباب عملية انتقال صعبة بين مرحلتي الدراسة والدخول في سوق العمل، مشيرا إلى دور التعليم التقني والمهني والتدريب الذي من شأنه أن يزود الشباب بالمهارات اللازمة للالتحاق بعالم العمل بما في ذلك مهارات العمل الحر.

وضمن العروض الفنية، قدمت فرقة الشرقية للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد صلاح، فقراتها الغنائية على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، حيث قدمت الفرقة باقة من أجمل أغانيها.



