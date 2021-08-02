 الكويت.. تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية يومي الأحد والاثنين المقبلين - بوابة الشروق
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الكويت.. تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية يومي الأحد والاثنين المقبلين

مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 6:59 م
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ونشر المركز الإعلامي للتواصل الحكومي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2021-8-8 (مع اعتباره يوم راحة)، وأن تكون عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1443 هـ، يوم الاثنين الموافق 2021-8-9 عطلة رسمية.


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