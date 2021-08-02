أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية.



ونشر المركز الإعلامي للتواصل الحكومي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2021-8-8 (مع اعتباره يوم راحة)، وأن تكون عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1443 هـ، يوم الاثنين الموافق 2021-8-9 عطلة رسمية.





قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٣ هـ#CGCKuwait pic.twitter.com/54YgCy6pUz — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 2, 2021