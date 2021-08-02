قال إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن «الإنسان محور تطوير المكان» هو شعار الصندوق منذ بداية إطلاقه، لافتًا إلى أن الصندوق يهتم ببناء البشر ما قبل الحجر.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الصندوق يهتم بالمواطنين الذين يحافظون على الإنشاءات كجزء هام من التطوير، مستشهدًا بنموذج «الأسمرات» الذي أُنشئ منذ أكثر من نحو 4 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع يضم 18 ألفًا و300 وحدة سكنية، متابعًا: «هناك عدد ضخم من الأهالي الموجودين بالمشروع، والمكان عند زيارته الآن فهو مماثل لأي كومباوند منشأ حديثًا».

وأشار منسق تطوير العشوائيات بالوزراء، إلى أن الأهالي بمنطقة النخيل طوروا في المشروع، من خلال تجميل المنطقة ووضع منظومة لجمع القمامة وتركيب كاميرات مراقبة، موضحًا أنهم حولوا المناور إلى حديقة نباتات ووضعوا بها أحواضًا للأسماك.

وذكر أن حي «الأسمرات» يُخرج أبطالًا على مستوى الجمهورية في لعبة التايكوندو، وخاصة أنهم أخرجوا طاقتهم عندما شعروا باهتمام، قائلًا إن المشروع يحقق مكتسبات للمواطن والدولة.

وأوضح أن كل مشروع يطوره الصندوق تكون له إدارة متكاملة مسؤولة عن أعمال الصيانة والأمن، مستطردًا: «دورنا مستمر حتى بعد نقل المواطنين من العشوائيات، والفترة المقبلة بعد تعديل اسم الصندوق والمهام الموكلة إليه سنعمل على تطوير القاهرة التاريخية وملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى».