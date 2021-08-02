فرنسا تنتقد قواعد السفر البريطانية وتعتبرها سياسة

جددت فرنسا انتقادها لقرار بريطانيا بإبقاء القيود الخاصة بفيروس كورونا على السائحين القادمين من فرنسا، مع تخفيف تلك القيود على معظم الدول الأوروبية، قبيل مراجعة بريطانية لتلك القواعد هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري قوله إن القرار البريطاني الذي اتخذ الشهر الماضي، والذي يطالب المسافرين الوافدين من فرنسا بالخضوع لعزل ذاتي لمدة 10 أيام واجراء اختبارين، استند إلى علم مشكوك فيه، وحث الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها سريعا.

وقال جيباري لشبكة "سي نيوز تي في" اليوم الاثنين "آمل أن يكون هناك تغيير إيجابي هذا الأسبوع خلال المراجعة الأسبوعية"، في إشارة إلى تقييم محتمل للقواعد البريطانية يوم الخميس.

وفي مقابلة منفصلة مع الشبكة ذاتها، قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمنت بيون إن القيود البريطانية "سياسية إلى حد ما" ومؤسفة وتمييزية.