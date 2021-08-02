يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيهًا، والمصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، وانتشرت صوراً للأشكال المحتملة للنقود الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر التريند في مصر.

وتصنع النقود البلاستيكية من البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن، وتتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.

كيف يتم عمل النقود البلاستيكية؟

تصنع الأوراق النقدية من بوليمر لدن بالحرارة يسمى البولي بروبيلين ثنائي المحور (BOPP)، والذي يستخدم على نطاق واسع في منتجات مختلفة وكثيرة مثل السجاد والمجلدات الثابتة، وعلى عكس الأوراق النقدية التي يتم إجراؤها باستخدام طرق الطباعة التقليدية المعقدة، فإن الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر تتكون من عدد من الطبقات والمكونات التي يتم تطبيقها على مراحل لإنشاء ورقة نقدية كاملة، ومنها، بحسب موقع "الأوراق النقدية" الاسترالي.

وتبدأ العملية في شكل كريات بلاستيكية تذوب وتنفجر في فقاعة من 3 طوابق، يتم ضغط جدران الفقاعة معًا وتبريدها لتشكيل فيلم بوليمر مصفح، وتطبيق أحبار خاصة لجعل الفيلم معتمًا، باستثناء بعض المناطق التي تُترك خالية من الحبر لإنشاء نوافذ شفافة، قبل تقطيعها إلى أوراق.

الأغطية: يتم تقطيع لفة الركيزة البوليمرية إلى صفائح لتلائم مطبعة الألواح المسطحة.

الطباعة: يتم استخدام عمليات طباعة الأوفست والنقش الغائر ونقش الحروف، وتتم طباعة عناصر التصميم الرئيسية مثل الصور والعناصر السردية بعد ذلك باستخدام آلات طباعة النقش الغائر.

وفي هذه العملية يتم نقل الحبر إلى الألواح تحت ضغط كبير باستخدام ألواح معدنية محفورة، ويلزم إجراء عمليات طباعة منفصلة لكل جانب من جوانب الورقة، وتُعد الطباعة البارزة الناتجة إحدى ميزات الأمان المهمة لأوراق النقد المصنوعة من البوليمر الأسترالي، يتم أيضًا إنتاج بعض ميزات الطباعة الدقيقة والنقوش أثناء هذه العملية.

ومرحلة الطلاء تجرى معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، وعندما يتم إنشاء أي عملات ورقية جديدة، فإنها تمر بفترة اختبار للتأكد من أن أجهزة الصراف الآلي وعدادات النقد متوافقة معها.

وتتضمن عملية الطباعة الأولى ألوان وأنماط الخلفية التي يتم طباعتها على وجهي ألواح البوليمر في نفس الوقت وللآلات طباعة، ما يصل إلى 8000 ورقة في الساعة.

لماذا تعتبر نقود البوليمر أفضل من من الورقية؟

"BOPP" عبارة عن بوليمر غير ليفي وغير مسامي، لذا بالمقارنة مع الأوراق النقدية الورقية، فإن الأوراق النقدية المصنوعة باستخدام "BOPP" يصعب تمزيقها، وأكثر مقاومة للطي وللتربة، ومقاومة للماء، ويصعب حرقها، وأسهل في المعالجة الآلية، وهي قابل للتقطيع وإعادة التدوير، وهذا يعني أن هذا النوع من النقود سيكونون أفضل بكثير في تحمل الطي المتكرر داخل الحقائب، والجيوب، ويمكنهم حتى مقاومة العصر داخل الغسالة، تعتبر أوراق البوليمر أيضًا أفضل للبيئة، لأن طول عمرها يعني أنه طباعة عدد أقل من الأوراق النقدية، مما يؤدي إلى استخدام طاقة أقل في التصنيع ونقل النقود.

وكان يُعتقد حتى وقت قريب جدًا أنه لا يمكن تزوير أوراق البوليمر، ولكن هذا لم يعد صحيحاً بعد أن قُبض على رجل روماني في يونيو 2020، بينما كان بحوزته أوراق بوليمر مزيفة، كانت عمليات تزويره ذات جودة مذهلة وجعلت من المستحيل على الناس التفريق بين الأوراق النقدية المزيفة والأوراق الحقيقية.