وزراء الصحة الألمان يناقشون خطط تقديم التطعيمات ضد كورونا للمراهقين

يناقش وزراء الصحة على مستوى الولايات في ألمانيا خطط تقديم التطعيمات ضد كورونا للمراهقين، ومسألة ما إذا كان ينبغي تقديم جرعات إضافية معززة، خلال اجتماع عبر الفيديو عقب ظهر اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد اقترحت مشروع قرار لتقديم اللقاح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في مايو الماضي على منح لقاح "بيونتيك/فايزر" المضاد لكورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، كما أجازت مؤخرا لقاح "موديرنا" لنفس الفئة العمرية.

وعلى الرغم من الضغط السياسي الكبير، فإن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (Stiko) توصي فقط بإعطاء اللقاح للأطفال والمراهقين الذين لديهم تاريخ مرضي مثل السكري أو السمنة التي قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنوبة مرض شديدة.

ومن المقرر أيضا أن يدرس وزراء الصحة ما إذا كان سيُجرى إتاحة لقاحات معززة لمجموعات سكانية معينة ابتداء من سبتمبر المقبل، وهي خطوة اقترحتها وزارة الصحة.

وتشير دراسات إلى أن مستوى الحماية التي توفرها لقاحات كورونا تشهد هبوطا سريعا، خاصة بالنسبة للطاعنين في السن، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية.

ووفقا لمسودة الاقتراح، ستوفر فرق تطعيم متنقلة جرعات معززة من اللقاحات في دور رعاية المسنين وأماكن أخرى. كما من المخطط تقديم جرعات معززة من إنتاج "بيونتيك/فايزر" أو "موديرنا" لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتلقون الرعاية في المنزل من قبل أطبائهم.