عودة حركة القطارات ببني سويف بعد إخماد حريق اندلع بجوار القضبان

أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية عودة حركة تشغيل حركة القطارات في المنطقة بين محطتي بني سويف وناصر، اليوم، بعد توقفها لبعض الوقت بسبب اكتشاف نشوب نيران بجوار شريط السكة الحديد.



وقال المصدر لـ"الشروق" إن قائد أحد القطارات بعد خروجه من محطة ناصر وأثناء مسيره على الخط من بني سويف قادما إلى القاهرة لاحظ اندلاع حريق من على بُعد، مما أجبره على إيقاف القطار حفاظا على القطار والركاب، مضيفا أن قائد القطار أبلغ على الفور غرفة المراقبة المركزية بتفاصيل الواقعة واضطراره لإيقاف القطار بما يعني توقف باقي القطارات من خلفه على السكة لحين إخماد النيران واستئناف الحركة من جديد بشكل طبيعي.



وأشار المصدر إلى إن الحريق المحدود اندلع في النباتات والمخلفات الموجودة بجوار خط السكة الحديد، وأنه تم التعامل معه على الفور وإخماده وعودة حركة التشغيل لطبيعتها.