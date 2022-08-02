من الرجل الذي اختبأ عنده زعيم القاعدة أيمن الظواهري قبل مقتله؟

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن أحد المحللين الأمريكيين بأن المنزل الذي تعرض للقصف من قبل القوات الأمريكية وقُتل بداخله زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري كان مملوكًا لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني، وهو مسؤول كبير في حكومة طالبان يقول مسؤولون أمريكيون إنه مقرب من شخصيات بارزة في القاعدة.

وسراج الدين حقاني، هو على رأس قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي والقائد الفعلي لشبكة حقاني (أحد الأذرع الضاربة لحركة طالبان) وأحد أبرز حلفاء القاعدة.

ويحتفظ سراج الدين حقاني بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، وهو أحد أبرز الشخصيات القيادية في شبكة حقاني التي أسسها والده جلال الدين حقاني، قام بتنسيق عمليات هجومية عبر الحدود ضد القوات الأمريكية وضد قوات الائتلاف في أفغانستان وشارك فيها، ويُعتقد أنه موجود في المناطق القبلية في باكستان.

وقال المحلل إن صور الغارة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي توحي بضربة صاروخية من طراز RX9 ، وهو صاروخ هيلفاير مزود بشفرات طويلة يهدف إلى قتل أهداف بطاقة حركية لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة.

ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل الظواهري، وهو أول هجوم منذ مغادرة القوات الأمريكية العام الماضي، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الضربة لم ينفذها الجيش. وقال مسؤول سابق إن العملية نفذتها وكالة المخابرات المركزية. ورفض مسؤولو الوكالة التعليق، حسب نيويورك تايمز.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن العملية كانت ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين.

وقال ميك مولروي، وهو موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الضربة التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري هي نجاح كبير لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية، مضيفًأ أنها نتيجة لساعات لا حصر لها من جمع المعلومات الاستخبارية على مدى سنوات عديدة.