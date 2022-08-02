صحفي صيني: بكين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

خططت الحكومة الصينية، لعدد من الإجراءات المضادة ردًا على الزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بما في ذلك في المجال العسكري.

أفاد بذلك هو شيجين، الصحفي في النسخة الصينية من صحيفة "غلوبال تايمز"، ورئيس التحرير السابق لهذه الصحيفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال شيجين: على حد علمي، ردا على زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان، صاغت بكين سلسلة من الإجراءات المضادة، بما في ذلك العمل العسكري".

قد تكون زيارة رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى تايوان هي الأولى من نوعها لسياسي أمريكي بهذه المرتبة خلال الـ25 عامًا الماضية.

وكانت بكين قد حذرت الجانب الأمريكي مرارًا من أن الزيارة إذا تمت، فلن تبقى بدون عواقب، وستتخذ الصين إجراءات صارمة.

وترى واشنطن أن بكين قد تتخذ خطوات في ظل الرحلة المحتملة التي ستؤدي إلى أزمة، من بينها إطلاق صواريخ أو إجراء مناورات عسكرية.