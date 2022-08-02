إعلام سوري: سماع دوري انفجار كبير في حمص

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير في مدينة حمص وسط البلاد.



ولم تذكر المصادر أسباب هذا الانفجار أو نتائجه حتى اللحظة، كما نقلت قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.



وقبل أسبوع، أصيب شخص بجروح، إثر انفجار لغم أرضي في ريف حمص الغربي.



وانفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب والمعارك انفجر في قرية عرجون بريف مدينة القصير غربي محافظة حمص، ما أدى لإصابة شاب في العقد الثالث من العمر بشظايا متعددة في في جسده.



وكان أصيب ستة أشخاص بانفجار لغم أرضي أثناء عملهم في الأراضي الزراعية في قرية عين حسين شمال شرقي حمص بتاريخ 24 يونيو الماضي.