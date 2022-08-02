ظهور خاص لعمر الشريف بكليب أغنية يفرق كتير لشيماء الشايب

طرحت المطربة شيماء الشايب، كليب أغنيتها الجديدة "يفرق كتير"، آخر ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري، وكلمات نادر عزت، وذلك عبر قناة "شيماء" على موقع الفيديوهات يوتيوب، للمنتج ريتشارد الحاج.



والكليب نفذ بتقنية جرافيك مختلفة لمتخصصين من البرازيل، على الطريقة الكلاسيكية، ويظهر خلاله النجم الراحل عمر الشريف في أطار مختلف سيفاجئ الجمهور، ومدتها ٦ دقائق.



ومن جانبها، قالت المطربة شيماء الشايب عنها: "رسالتي من يفرق كتير، الحفاظ على اللون الطربي، وعدم الاتجاه نحو التريند، وتقديم أغاني تعيش العمر كله، الأغنية رومانسية تدعوا للحب".

وأضافت: "متمسكة بلوني ولا تشغلني فكرة المنافسة مع نجوم كبار في حجم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني، مع كل احترامي لهم، لكن الأغنية لها طابعها الخاص، وفي النهاية الغنوة الجيدة تفرض نفسها".



وتابعت: "أتذكر وقت طرح ألبومي "رجعتلي" كان في نفس توقيت ألبوم عودوني لعمرو دياب وحقق نجاح كبير رغم أنه تضمن أغاني قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم".



وفي سياق متصل، قال ريتشارد الحاج: "فخور بإنتاج أغنية من ألحان وتوزيع خالد البكري، تغنيها المطربة شيماء الشايب التي اعتبرها أجمل من يغني المقامات الشرقية وكأن صوتها آلة موسيقية".



وأضاف: "يفرق كتير أغنية طربية جديدة في كل شيء، حتى على خالد البكري نفسه، وتمثل عودة للفن الراقي في زمن الدوشة الموسيقية، موجهة إلى عشاق النغم والطرب الأصيل الراقي الذي يعود للزمن الجميل".



وعن كواليس تنفيذ الأغنية، قال: "جمعتني جلسة مع الراحل خالد البكري في منزله وكان بصحبتي شيماء ووالدها اللواء شفيق الشايب، وقتها سمعنا عدة ألحان، لكن البكري بعد ساعتين تقريبا صمت قليلا وقال: "عندي لحن كنت مستني مطرب كبير يقدمه حاسس أنه لايق عليكي"، ومن هنا كانت البداية وحصلنا على اللحن والتوزيع واشتغلنا عليه".





