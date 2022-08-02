طبيب البيت الأبيض: بايدن لا يزال إيجابي كورونا ويعاني من السعال

أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، وأنه يعاني من السعال.



وقال أوكونور : "يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح، على الرغم من أنه يعاني قليلا من السعال"، مؤكدا أن بايدن لا يعاني من ارتفاع الحرارة ومعنوياته جيدة، وفقا لموقع "إيه بي سي" الإخباري الأمريكي.



وأضاف: "بايدن سيواصل إجراءات العزل وسيواصل العمل من البيت الأبيض، وهو حريص للغاية على حماية موظفي المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم".