احتفل المنتج والكاتب شادي مقار، بتوقيع روايته الحبار في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.



وحرص على حضور حفل توقيع الرواية كل من الفنان إدوارد، دنيا عبد العزيز، الراقصة دينا، محمود عبد المغني، أحمد بدير، إيهاب فهمي، المخرج عادل أديب وزوجته نهلة سلامة، دينا فؤاد، الإعلامي أحمد سالم، خالد أنور، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.



ورواية "الحبار"، صادرة من بيت الحكمة للروائي والمنتج شادي مقار تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتصحبك إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل "فارس المصري" أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي لها يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.