دول الساحل الإفريقي تستحدث معهدًا لتعزيز التعليم

قررت دول الساحل الإفريقي، اليوم الاثنين، إنشاء معهد تربوي لتعزيز التعليم.

جاء ذلك في اجتماع لوزراء تعليم دول الساحل الإفريقي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، شارك فيه وزير التعليم الموريتاني ماء العينين ول اييه، ووزير التربية النيجري ناتاتو إبراهيم، ووزير التربية في بوركينا فاسو ليونيل بيلغو، ووزير التربية التشادي دجيموندا موغ نان، والمستشار أوغستين بوديو غو ممثلا لوزير التربية المالي.

وقال وزير التعليم في بوركينا فاسو: "قررنا إنشاء معهد للعلوم التربوية لدول الساحل، ويهدف هذا المعهد -الذي سيكون مقره الرئيسي في موريتانيا- إلى تعزيز نظام التعليم في المنطقة بأكملها، وأيضًا تعزيز القدرات من حيث تدريب المعلمين، بالإضافة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل التعليم في منطقة الساحل".

وأضاف الوزير: "نفكر في إنشاء مشروع إقليمي لتطوير التعليم الأساسي في منطقة الساحل، كما اتفقنا على إنشاء إطار دائم للتشاور والمراقبة، وهذه الإرادة لدى وزراء التعليم في منطقة الساحل تسعى للتعامل مع المشاكل بروح الفريق".