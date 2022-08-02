الخارجية السعودية: أيمن الظواهري خطط لعمليات إرهابية قتلت آلاف الأبرياء من مختلف الجنسيات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وذكرت "الخارجية السعودية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

وشددت حكومة المملكة على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن - في خطاب متلفز في وقت سابق - أن الولايات المتحدة قتلت زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري؛ إثر غارة جوية في أفغانستان.

وأشاد جو بايدن بما وصفها بالدقة العالية في عملية قتل الظواهري.. وقال "كان يختبئ مع أفراد من عائلته.. وبمقتله العدالة أخذت مجراها".

وأضاف بايدن أن الظواهري مسئول عن عمليات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة، ومنها هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001، مؤكدا أنه وافق على قتله لدوره في تلك العمليات الإرهابية، واستهدافه المصالح الأمريكية في عدة دول على مدى عقود.