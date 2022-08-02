استقرت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.

فقد تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 32 و33 جنيها، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأشار السيد، إلى انخفاض السعر في المزرعة 50 قرشا مقارنة بأمس ليسجل سعر الكيلو 27.5 جنيه، مقارنة بـ 28 جنيها.

وبحسب السيد، ارتفعت أسعار الأعلاف ليتجاوز سعر الذرة الـ 9.5 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر العلف بين 12 و12.5 ألف جنيه للطن.

ويرى السيد، أن تلك الزيادات في أسعار الأعلاف غير مبررة، مطالبا بتشديد دور الجهات الرقابية على تجار الأعلاف ومنع أي ممارسات احتكارية.

وقال السيد، في وقت سابق لـ«الشروق»، إن انخفاض سعر الدواجن في المزرعة متزامنا مع ارتفاع تكلفة الإنتاج سيؤدي إلى خروج العديد من المربيين من السوق، مضيفا أن هذه المشكلة ستؤدي إلى نقص المعروض من الدواجن وارتفاع الأسعار إلى حد مبالغ فيه.

وأضاف أن أسعار البيض مستقرة منذ أن انخفضت في الفترة الأخيرة بقيمة تصل إلى 20 جنيها في سعر الكرتونة، سجل سعر البيض الأبيض 56.5 جنيه للكرتونة عند باب المزرعة، ليصل إلى المستهلك بـ60 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر 61.5 جنيه عند باب المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ65 جنيها.

وأوضح أن أسعار البيض تراوحت بين 75 و80 جنيها للمستهلك في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المنقضي.