أكد مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران الروسية لم تحلق في المجال الجوي بالقرب من تايوان.

وقال المصدر، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "الخطوط الجوية الروسية لا تطير في المجال الجوي بالقرب من تايوان".

جدير بالذكر أنه وصلت إلى مطار تايبيه، في وقت سابق اليوم، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برفقة وفد من الكونجرس فى زيارة إلى تايوان، لم يتم الإعلان عنها رسميا ضمن جولتها الآسيوية والتي قد تصعد حدة التوترات مع الصين.

وكانت الصين حذرت من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ "إجراءات حازمة وقوية" في حال زارت بيلوسي تايوان.

وحتى الآن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي كلا من سنغافورة وماليزيا في إطار جولتها الآسيوية التي تشمل أيضا كوريا الجنوبية واليابان.