نافتوجاز الأوكرانية تعرض خطة لتجميد ديونها بمباركة حكومية

كشفت شركة النفط والغاز الأوكرانية المملوكة للدولة نافتوجاز اليوم الثلاثاء عن خطة جديدة لتجميد ديونها بموافقة الحكومة الأوكرانية وتعكس بدرجة كبيرة تأجيل سداد أقساط الديون مع تأمين إجراء محادثات منفصلة مع الدائنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها طلبت من دائنيها الموافقة على تأجيل سداد أقساط سنداتها الخارجية مقابلة فائدة إضافية. وكانت الحكومة قد أيدت في وقت سابق هذه الخطة وطالبت الشركة بالحصول على موافقتها على أي اتفاق مع حملة السندات.

وقال مجلس الوزراء الأوكراني في بيان إنه في حالة الموافقة على هذه الخطة، فإن إدارة الالتزامات المالية بهذه الطريقة ستساهم في المحافظة على السيولة النقدية بالعملات الأجنبية للبلاد، وتتيح لشركة نافتوجاز تركيز مواردها المالية المتاحة على أولوياتها الاستراتيجية مثل تأمين توافر الغاز الطبيعي بالكميات المناسبة لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال فترة خريف وشتاء 2022/2023.

وقالت نافتوجاز في الأسبوع الماضي إنها تمضي في اتجاه إعلانها شركة متخلفة عن سداد مستحقات حملة سنداتها الدولية بعد إصدار الحكومة الأوكرانية في الأسبوع الماضي مرسوما يجبرها على تأجيل سداد ديونها وهو ما يرفضه الدائنون حتى الآن.

وقالت نافتوجاز في بيان إنه "من المعروف أن بعض حالات التخلف عن سداد الديون حدثت أو ستحدث نتيجة القرار والنتيجة هي العجز عن السداد" في إشارة إلى المرسوم الحكومي الصادر يوم الجمعة الماضي ويلزم الشركة الأوكرانية بتأجيل سداد التزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب.

وأمرت الحكومة الأوكرانية شركة "نافتوجاز أوكرانيا" يوم الجمعة قبل الماضي بالحصول على موافقة من مجلس الوزراء قبل إمكانية أن تنفذ أي خطوات في مسعاها لتخفيف الديون من الدائنين الدوليين.

وأشار مرسوم نشرته الحكومة على موقعها الإلكتروني إلى أن مجلس الوزراء وصف العمل الإداري الخاص بنافتوجاز بأنه "غير مرض" بشأن التماس الاتفاق مع حملة السندات ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتعين أيضا على نافتوجاز الاتفاق مع مجلس الوزراء بشأن "أي إجراءات فيما يتعلق بتنفيذ الشروط الحالية" للدين.