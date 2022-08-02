إعلام النيل بالوادي الجديد يعقد ندوة حول تأثير تغيرات المناخ

نظم مركز إعلام النيل بالوادي الجديد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة لمناقشة تحديات تغييرات المناخ وأثرها على القارة الأفريقية ودول العالم، وكذا إثر التغيرات المناخية على الصحة والغذاء.

وقال منصور سعيد، مدير مركز إعلام النيل بالوادي الجديد، إن الندوة شارك بها جمهور متنوع من منظمات المجتمع المدني وقيادات التربية والتعليم وموجهي ومعلمي مواد الدراسات الاجتماعية والعلوم ومسؤولي البيئة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء منظمات المجتمع المدني والموظفين والموظفات بالقطاعات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد دياب أستاذ بكلية الزراعة في جامعة الوادي الجديد وعضو اللجنة الوطنية لصون الطبيعة، على المشكلات الأساسية التي تهدد دول العالم والتي من أهمها التغيرات المناخية وانعكاسها على الإنسان والبيئة، ومفهوم المناخ ومؤشرات التغيرات المناخية وأثرها على الماء والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والتي تؤدي إلى زيادة في الاحتياجات المائية للزراعات، وظاهرة التصحر التي أدت الى تغير خريطة الزراعات.

وأشار دياب، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وإجراءات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتي منها رفع الوعي البيئي، ومواجهة حرق المخلفات عشوائيا، واستخدام الطاقة الشمسية، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة، وابتكار صناعات صديقه للبيئة.