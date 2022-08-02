قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي تشهدها محافظات جنوب البلاد اعتبارًا من السبت المقبل، لن تصل إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مؤكدة أن تلك المناطق بعيد ة عن الأمطار والرياح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الطقس متغير بشكل كبير خلال آخر 10 سنوات، لافتة إلى أن التغيرات أدت إلى سقوط أمطار على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، في الأسبوع الأول من أغسطس العام الماضي.

وأرجعت سقوط الأمطار إلى ارتفاع الفاصل المداري تجاه الشمال، وامتداد تأثيره إلى المناطق الجنوبية لجمهورية مصر العربية، قائلة إن محافظات جنوب البلاد تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة في الفترة ما بين السبت إلى الثلاثاء المقبل.

وذكرت مدير الاستشعار عن بعد، أن الأمطار تشمل محافظات البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم، متابعة: «كل يوم نحدث التحذير لتحديد مناطق سقوط الأمطار وشدتها على كل منطقة، يتم إرساله للمحافظات والجهات المعنية وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لاتخاذ الاحتياطات من أجل التعامل مع الأمطار».

وأعلنت أن حلايب وشلاتين، تشهد غدًا رياحًا محملة بالأتربة والرمال، يستمر لعدة أيام، ويقلل الرؤية الأفقية على الطرق، مطمئنة بأن الشبورة المائية المتكونة على الطرق الزراعية والسريعة، خفيفة ولا قلق منها.