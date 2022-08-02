إجلاء 6393 مواطنا عقب تصدع سد بمقاطعة لياونينغ الصينية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 6393 من السكان المحليين بعد فيضان نهر عقب تصدع سد بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.

وأوضحت السلطات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن مقر الوقاية من الفيضان والسيطرة عليه بمدينة بانجين جولتين أطلق الدرجة الأولى من الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضان، كما أرسل 2680 منقذا و320 مهندسا وعربات نقل إلى الموقع، كما نُقلت أيضا مواد مكافحة الفيضان، مثل أكياس الرمل والألواح الخشبية إلى الموقع.

وشهد نهر راويانغ بمدينة بانجين جولتين من العواصف المطيرة التي ضربت المنطقة في يوليو الماضي، وكان الفيضان أكثر شدة من أي وقت مضى، بحسب قسم الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في الصين.