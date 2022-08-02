بيلوسي تتعهد بتضامن الولايات المتحدة مع تايوان

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تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي بتضامن الولايات المتحدة مع تايوان في مقال افتتاحي نشرته صحيفة واشنطن بوست بعد دقائق من وصول بيلوسى للجزيرة.

وكتبت بيلوسي "لا يمكن أن نقف متفرجين بينما يمضى الحزب الشيوعي الصيني قدما لتهديد تايوان والديمقراطية ذاتها ".

وتابعت "في الواقع، نقوم بهذه الجولة في وقت يواجه فيه العالم خيارا بين الاستبداد والديمقراطية. وبينما تشن روسيا حربها المتعمدة غير القانونية ضد أوكرانيا وتقوم بقتل آلاف المدنيين- حتى الأطفال- من الضروري أن توضح أمريكا وحلفاؤنا أننا لن نستسلم للحكام المستبدين"

وأضافت بيلوسي "من خلال السفر إلى تايوان، نفي بالتزامنا بالديمقراطية: ونجدد التأكيد أنه يجب احترام حريات تايوان- وكل الديمقراطيات".